Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества открыли в Иркутске

В Иркутске прошло открытие мемориальной доски кавалеру ордена Мужества. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, боец героически погиб 5 октября 2023. Он подписал контракт еще в июне 2023 года. У военнослужащего осталось трое детей, жена и мать.
— Сохранение памяти о наших героях — долг каждого из нас. Мы гордимся земляками, которые мужественно и самоотверженно исполняют воинский долг, продолжают славную летопись Российской Армии, приумножая завещанные нам многовековые патриотические традиции. Безусловно, мемориальная доска увековечит память об Олеге Сокове, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Бойца наградили посмертно, а орден передали семье 5 марта уже 2024 года. Жена Олега Сокова поделилась, что решение пойти на СВО ее удивило, но они с сыновьями поддержали его. Сейчас семья гордиться мужеством отца.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что капремонт ДК «Дружба» завершен более чем на 80%. Сейчас там идут последние работы по благоустройству и подключению внешнего освещения.