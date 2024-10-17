Генеральный продюсер «Нового Радио» объяснил главные проблемы музыки в России

Из-за нехватки оригинальности возник тренд на ремейки. Тем не менее Емельянов не видит в нем плохого: «Я не против, чтобы новое поколение познакомилось с песнями, которые они, возможно, не станут слушать, если их не споет кто-то из современных трендмейкеров… Но самобытности не хватает и нового, прикольного творчества».