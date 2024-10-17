Генеральный продюсер «Нового Радио» объяснил главные проблемы музыки в России

По мнению генерального продюсера «Нового Радио», сейчас музыка становится «среднестатистической».
«Музыка всегда, как любое искусство, несет в себе кроме своего творческого начала еще объединяющий эффект. Есть песни, которые поют все, например “Дельтаплан” Валерия Леонтьева, “Юность” группы Dabro или “Матушка” Татьяны Куртуковой. Это песни для всех целевых аудиторий. Но таких композиций становится все меньше», — поделился своим мнением Емельянов со Звук Медиа на финале «Музыкастинга 7.0» от «Нового Радио».
Продюсер считает, что из-за усреднения музыки появилось огромное количество похожих друг на друга исполнителей. Сейчас писать и выпускать песни стало довольно просто, что одновременно и плохо, и хорошо.
Здорово, что пропуск в музыку и возможность показать свое творчество широкой аудитории стали дешевле. Однако главной проблемой индустрии Роман считает достаточно слабый профессионализм артистического и авторского цеха.
«Ухудшилось качество? Конечно. Мы видим мастеров старшего поколения, которые до сих пор для своей целевой аудитории, взрослой, выдают прекрасные мелодии, тексты — песни. Тем не менее в нашей сфере наблюдается музыкальный и поэтический дефицит», — отметил продюсер.
Из-за нехватки оригинальности возник тренд на ремейки. Тем не менее Емельянов не видит в нем плохого: «Я не против, чтобы новое поколение познакомилось с песнями, которые они, возможно, не станут слушать, если их не споет кто-то из современных трендмейкеров… Но самобытности не хватает и нового, прикольного творчества».
Ранее генеральный продюсер «Нового Радио» объяснил, какие песни занимают первые места в чартах.