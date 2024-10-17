Белгидромет: в Беларуси в ближайшие дни ожидается сухая и прохладная погода

«В настоящее время инициатива в погоде принадлежит антициклону скандинавского происхождения “Вернер”, центр которого расположился над территорией нашей страны. Прошедшей ночью он обусловил в республике преимущественно малооблачную погоду, в результате чего воздух по стране охлаждался до 0 — минус 4 градусов. Лишь местами, где отмечалась более плотная облачность, температура воздуха составила 1−2 градуса. Гребень антициклона продолжит удерживать свои позиции до конца текущей и в начале следующей недели. А значит, нас ожидает сухая и прохладная погода», — рассказали синоптики.