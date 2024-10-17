Белгидромет: в Беларуси в ближайшие дни ожидается сухая и прохладная погода

«В настоящее время инициатива в погоде принадлежит антициклону скандинавского происхождения “Вернер”, центр которого расположился над территорией нашей страны. Прошедшей ночью он обусловил в республике преимущественно малооблачную погоду, в результате чего воздух по стране охлаждался до 0 — минус 4 градусов. Лишь местами, где отмечалась более плотная облачность, температура воздуха составила 1−2 градуса. Гребень антициклона продолжит удерживать свои позиции до конца текущей и в начале следующей недели. А значит, нас ожидает сухая и прохладная погода», — рассказали синоптики.
При слабом ветре начнет выхолаживаться подстилающая поверхность, а от нее — приземный слой воздуха, что будет способствовать образованию туманов с ухудшением видимости до 100−500 м. Понижение температуры до слабоотрицательных значений может стать причиной образования при конденсации влаги слабых гололедных явлений. Поэтому в Белгидромете рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать поездок без надобности ночью и ранним утром.
В пятницу, 18 октября, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 4 — плюс 2, максимальная днем — 8−14 градусов.
В субботу, 19 октября, также без осадков. Ночью и утром в отдельных районах может быть туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 4 — плюс 3, максимальная днем — 7−13 градусов.
В воскресенье, 20 октября, по-прежнему осадки не ожидаются. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 4 — плюс 2, максимальная днем — 8−14 градусов.
В понедельник, 21 октября, прогнозируется погода преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман и слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 4 до плюс 3, максимальная днем — 8−14 градусов.
«Затем, согласно предварительному прогнозу, фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши, постепенно завладеет просторами нашей страны и принесет в республику кратковременные дожди. Повысится и температурный режим: ночные минимумы перейдут преимущественно на сторону положительных значений, а днем будет от 7 до 16 градусов», — отметили в Белгидромете.
Во вторник, 22 октября, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — 1−8 градусов, по юго-востоку от 0 до минус 3, максимальная днем — 9−16 градусов.
В среду, 23 октября, местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит 1−8 градусов, по юго-востоку от 0 до минус 2. Днем воздух прогреется до 7−14 градусов.