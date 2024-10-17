Сторонники ПЦУ захватили Михайловский собор УПЦ в Черкассах

Кроме того, по крайней мере ~один из захватчиков принес в собор пистолет~. Дмитрук заявил, что его использовали для стрельбы по верующим. На одном из роликов молодой человек в камуфляже с открытым лицом наставляет пистолет на толпу, включая священника, и кричит: «Назад!», а на другой стреляет в людей: слышны хлопки, виден дым.