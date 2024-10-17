Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат сказал, сколько мужчин в Беларуси приходится на 1000 женщин

Сколько мужчин приходится на тысячу женщин в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате сообщили, что в Беларуси больше мужчин, чем женщин. Такая информация опубликована в статистическом обзоре Национального статистического комитета ко Дню отца.

Так, согласно статистике, в Беларуси на каждые 1000 женщин приходится 1006 мужчин в возрасте 18 — 39 лет. Однако в возрастной категории среди мужчин 40 лет и старше этот показатель ощутимо меньше и составляет 729.

Кроме того, в Беларуси в прошлом году 56 044 мужчины вступили в брак. Из них почти 37 тысяч человек вступили в первый брак, 19,1 тысяча — создали семью повторно.

Впервые белорусские мужчины женятся в среднем в 28,8 лет, а создают семью повторно в возрасте около 42,8 лет.

А еще средний чек белорусов в магазинах превысил психологическую отметку в 25 рублей.

Тем временем россиянин в личном багаже привез в Минске из Дубая 120 кг живых лобстеров: «Вез коммерческую партию».