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Триумфальную арку 1896 года хотят восстановить в Нижнем Новгороде к 2026 году

Предложено музеефицировать останцы, поместив их под стекло, и построить рядом новую арку, повторяющую изначальную.

Источник: Нижегородская правда

Останцы Триумфальной арки, построенной к приезду в Нижний Новгород Императора Николая II в 1896 году, планируется сохранить. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на обсуждении результатов экспертизы останцев арки.

Историческую кладку обнаружили на улице Советской, между домами № 20 и 22.

Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что найденные конструкции могут быть фундаментом Триумфальной арки, которая была разрушена в начале XX века.

Также эксперты выяснили, что часть останцев относится к дореволюционному периоду, а часть к советским временам. Это говорит о том, что объект реставрировали.

Предложено несколько идей сохранения арки: музеефицировать останцы, поместив их под стекло, а также к 2026 году построить рядом новую арку, повторяющую изначальную.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, для кого в Нижнем Новгороде построили триумфальную арку.

архитектура