Раскидывал еду по всей столовой: Нижегородцы поддержали педагога, который дал подзатыльник ученику за плохое поведение

Очередной инцидент в нижегородской школе активно обсуждается в соцсетях. В Вачском районе во время перемены случился конфликт между преподавателем и учеником. Подросток вальяжно сидел за столом и выслушивал ругань. В следующее мгновение сидящий слева от него преподаватель отвесил парню звонкий подзатыльник. В ответ на это ученик встал из-за стола и молча вышел из помещения. Оказавшиеся поблизости школьники сняли весь процесс на видео и распространили по соцсетям.