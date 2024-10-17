Раскидывал еду по всей столовой: Нижегородцы поддержали педагога, который дал подзатыльник ученику за плохое поведение

Очередной инцидент в нижегородской школе активно обсуждается в соцсетях. В Вачском районе во время перемены случился конфликт между преподавателем и учеником. Подросток вальяжно сидел за столом и выслушивал ругань. В следующее мгновение сидящий слева от него преподаватель отвесил парню звонкий подзатыльник. В ответ на это ученик встал из-за стола и молча вышел из помещения. Оказавшиеся поблизости школьники сняли весь процесс на видео и распространили по соцсетям.
О произошедшем инциденте вскоре стало известно следователям, начата проверка. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, предстоит выяснить, являются ли противоправными действия преподавателя по отношению к ученику.
К расследованию подключились и сотрудники нижегородской прокуратуры. Им надлежит оценить соблюдение законодательства при ведении учебного процесса. Как сообщили в ведомстве, при необходимости будут приняты соответствующие меры.
Тем временем в комментариях к опубликованному видео многие встали на сторону преподавателя, дескать подросток вел себя неподобающим образом. Такой ученик, по их мнению, выведет из себя даже самого терпеливого и покладистого учителя. Педагога поддержал и первый заместитель главы Ковернинского района Алексей Васильев.
— Учитель красава, сочувствую ему. Сами растим поколение дегенератов. Он больше никак не поймет. Тот, кто выложил видео, такой же как и тот, кто леща получил, — написал он в соцсетях.
В региональном Минобрнауки «Комсомолке» сообщили, что этот резонансный случай произошел в Казаковской школе 14 октября:
— Причиной ситуации стало недопустимое поведение ребенка в столовой: мальчик раскидывал еду, игнорируя замечания взрослых. В этот же день в школу была приглашена мама мальчика, с ней провели разъяснительную беседу о правилах поведения учеников.
Преподавателю сделали строгий выговор, но увольнять с места работы не стали. Конфликт между сторонами считается исчерпанным.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разгорелся крупный скандал вокруг учительницы, которая опубликовала в сети откровенные фото своего танца на пилоне. Родители учащихся поддержали нижегородку и отметили ее профессионализм, как преподавателя. Сама учительница назвала некоторые посты о себе клеветой и оскорблением чести и достоинства. С обидчиками она намерена судиться.
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