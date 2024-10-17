Никакой «Яхтенной» и «Планерной»: В «Метрострое Северной столицы» объяснили путаницу с названиями новых станций подземки

Карта петербургского метрополитена, точнее «зеленая» ее ветка через несколько лет пополнится двумя новыми станциями. Их появление анонсировали относительно недавно, всего пару лет назад. Но с тех пор горожане так и не могут запомнить, как они будут называться. Дело в том, что для их обозначения частенько использовались разные имена. Например, следующую после «Беговой» называли то «Яхтенная», то «Туристская», а ту, которая пойдет за ней — «Зоопарк» или «Планерная». В связи с этим «Метрострой Северной столицы» решил расставить все по своим местам и назвать актуальные имена для этих станций.
— Вносим ясность в топонимические споры и рассказываем об актуальных названиях будущих станций Невско-Василеостровской линии. Следующей станцией после «Беговой» станет «Богатырская», а после «Богатырской» будет идти «Каменка», — поделились в пресс-службе МССС.
Так что ни «Яхтенной», ни «Туристкой», ни «Зоопарка», ни «Планерной» на карте городской подземки не появится. Эти названия были лишь проектными.
Кстати, для того, чтобы «Богатырская» и «Каменка» появились в Петербурге, тоннелепроходческому комплексу придется преодолеть 4,6 тысячи метров. Их вестибюли расположат на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, а также на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. Завершить строительство планируют не раньше 2028 года.