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60 свалок ликвидировали в Ростовской области

18 га сельхозземель в Ростовской области освободили от свалок.
Источник: Комсомольская правда

60 свалок убрали с территории сельхозземель в Ростовской области с 1 января по 11 октября 2024 года. Всего привели в порядок более 18 га, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Ранее навалы ТБО и строительных материалов нашли в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Усть-Донецком, Обливском, Советском, Тацинском, Боковском, Дубовском, Орловском, Пролетарском и в других районах Дона.

— Владельцам загрязненных участков вынесли предостережения, а потом провели повторную проверку. В итоге 60 свалок оказались расчищены и ликвидированы, — рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты отмечают, что освободившиеся пространства теперь можно использовать для ведения хозяйственной деятельности.

Добавим, также в Ростовской области до конца года планируют завершить рекультивацию пяти свалок.