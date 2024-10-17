60 свалок ликвидировали в Ростовской области

60 свалок убрали с территории сельхозземель в Ростовской области с 1 января по 11 октября 2024 года. Всего привели в порядок более 18 га, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Ранее навалы ТБО и строительных материалов нашли в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Усть-Донецком, Обливском, Советском, Тацинском, Боковском, Дубовском, Орловском, Пролетарском и в других районах Дона.
— Владельцам загрязненных участков вынесли предостережения, а потом провели повторную проверку. В итоге 60 свалок оказались расчищены и ликвидированы, — рассказали в Россельхознадзоре.
Специалисты отмечают, что освободившиеся пространства теперь можно использовать для ведения хозяйственной деятельности.
Добавим, также в Ростовской области до конца года планируют завершить рекультивацию пяти свалок.