В Севастополе приостановили паромное сообщение

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 17 и 18 октября на полуострове из-за сильного северо-восточного ветра. В Крыму ожидаются сильные порывы ветра до 15−20 метров в секунду.