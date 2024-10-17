В Севастополе приостановили паромное сообщение

В четверг, 17 октября, в Севастополе приняли решение остановить морской пассажирский транспорт. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
«В связи с ухудшениями погодных условий и небезопасной посадкой-высадкой пассажиров и транспорта работа парома приостанавливается с 12.45 до улучшения погодных условий», — сообщается в Tg-канале «Транспорт Севастополя».
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий 17 и 18 октября на полуострове из-за сильного северо-восточного ветра. В Крыму ожидаются сильные порывы ветра до 15−20 метров в секунду.