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В туалете калининградской школы № 12 повесили камеру видеонаблюдения

Ситуацию прокомментировали в мэрии.

В туалете для мальчиков калининградской школы № 12 установили камеру видеонаблюдения. Об этом «Клопс» рассказал один из учеников.

В обзор попадает только умывальник, но школьникам всё равно неприятно посещать уборную под надзором. «Как-то не по себе, если честно», — пожаловался Илья.

Как сообщили «Клопс» в мэрии в ответ на официальный запрос, системы видеонаблюдения в школах устанавливают для безопасности детей и сотрудников, но камеры в туалете нарушают этические нормы и права школьников на частную жизнь.

«Комитетом по образованию не рекомендовано руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений организовывать систему видеонаблюдения в туалетных комнатах», — заключили в администрации Калининграда.

образование