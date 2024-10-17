Российский певец Александр Маршал назвал Минск одним из шедевров городского искусства мира

— Видимо это все происходит на каком-то клеточном уровне, что ли, подсознательном уровне. Артем, да, вырос без меня, Полина соответственно тоже, но мы когда встречаемся, мы целуемся, обнимаемся. Вот с Артемом постоянно на связи. Ну, а как по-другому? Я своего отца тоже не видел, как говорил, он был летчик. Он уходил утром, когда я спал, приходил — я уже спал. То есть я его не видел, это были редкие случаи, когда у него был было время, а мне хотелось спать. Суббота, воскресенье. Он проходил мимо моей кровати, ногой так по ней — «бум». «Вставай!» И пошел дальше, я говорю: «Куда?» «На рыбалку!» Он любил рыбалку, обожал. Я говорю: «Пап, какая рыбалка, дай мне выспаться, мне в школу в понедельник. Он опять проходил мимо кровати: “Вставай!”, методично так делал. И я сейчас вспоминаю, думаю, как же был я не прав, надо было вставать. Когда мы были с ним на рыбалке, даже если не клюет, он мне что-то рассказывает. Я очень по нему скучаю, отец для меня был очень близким человеком, — признался певец.