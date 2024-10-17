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Российский певец Александр Маршал назвал Минск одним из шедевров городского искусства мира

Российский певец Маршал назвал Минск одним из шедевров городского искусства мира.

Источник: Комсомольская правда

Известная белорусская телеведущая Алена Спиридович в рамках своей авторской программы «Смысл жизни», выходящей на телеканале «Беларусь 1», поговорила с участником знаменитых групп «Цветы» и «Парк Горького» Александром Маршалом. Разговор получился очень душевным и ностальгическим.

Алена Спиридович, встретившись с Александром Маршалом, не скрывала своей радости — они давно знакомы. Певец тоже был счастлив — Беларусь его покорила давным-давно.

Диалог получился очень искренним. Фото: кадр видео телеканала «Беларусь 1».

— Я просто люблю ездить в Беларусь, для меня это как родной дом. Здесь столько друзей, вот вы! Я приезжаю с огромным удовольствием всегда, мне просто приятно быть здесь. Минск я просто считаю одним из шедевров городского искусства в мире! — признался певец.

Среди прочего Алена Спиридович поинтересовалась у Александра Маршала началом его пути в музыку и творчество. Выяснилось, что артист родился в семье летчика-инструктора, казалось, иного пути, как пойти по стопам отца, у него и быть не могло. Но, даже получая военное образование, Маршал собрал в Ставрополе вокально-инструментальный ансамбль.

— Вы знаете, когда я поступил, мне остригли волосы, обрили наголо, и я посмотрел в зеркало и думаю: "Так что я здесь делаю? А как же Beatles? — вспоминает артист. — Где-то после полугода учебы в этом училище бросил клич. А рота у нас была порядка 150 человек, курсантов. Все скинулись, купили какую-то аппаратуру, какие-то гитары, что-то сделали сами.

Около 10 лет певец работал в США. Фото: соцсети.

Коллектив просуществовал около полутора лет. За это время Александр понял, что идет не туда и занимается не тем. В начале третьего года учебы он писал рапорты своему руководству, которые рвали и, образно говоря, крутили пальцем у виска. Все удалось лишь с третьего раза.

— Я опять написал еще рапорт, следующий. Ну они поняли, что меня не удержать уже. Папа приехал, генерал, начальник училища, ему говорит: «Смотри, что твой дурак сделал, вот рапорт». И батя говорит: «Пусть пойдет солдатскую лямку потянет». И мне не засчитали срок службы, я уехал на два года на срочную службу в Советскую армию, солдатом-оператором радиолокационной станции обнаружения и наведения, в город Сердобск.

К слову, спустя некоторое время отец Александра смирился с его решением. «Авиация не терпит случайных людей», — говаривал он.

Отец сыграл значимую роль в становлении сына. Фото: кадр видео телеканала «Беларусь 1».

Спросила Алена Спиридович и о личной жизни Александра Маршала. Певец был трижды женат. От первого брака у него есть дочь Полина, от третьего — сын Артем.

— Дочь Полина вместе со своей мамой живет заграницей. Она живет в Америке. Да, ее мама, когда-то, ну, мы уже не были вместе, она ее маленькой туда увезла. Там она проживает по сей день.

Певец констатировал: так сложилось в его жизни, что своих детей он воспитывал нечасто, при этом с уже взрослыми детьми у него хорошие отношения.

Отношения с сыном — доверительные. Фото: соцсети.

— Видимо это все происходит на каком-то клеточном уровне, что ли, подсознательном уровне. Артем, да, вырос без меня, Полина соответственно тоже, но мы когда встречаемся, мы целуемся, обнимаемся. Вот с Артемом постоянно на связи. Ну, а как по-другому? Я своего отца тоже не видел, как говорил, он был летчик. Он уходил утром, когда я спал, приходил — я уже спал. То есть я его не видел, это были редкие случаи, когда у него был было время, а мне хотелось спать. Суббота, воскресенье. Он проходил мимо моей кровати, ногой так по ней — «бум». «Вставай!» И пошел дальше, я говорю: «Куда?» «На рыбалку!» Он любил рыбалку, обожал. Я говорю: «Пап, какая рыбалка, дай мне выспаться, мне в школу в понедельник. Он опять проходил мимо кровати: “Вставай!”, методично так делал. И я сейчас вспоминаю, думаю, как же был я не прав, надо было вставать. Когда мы были с ним на рыбалке, даже если не клюет, он мне что-то рассказывает. Я очень по нему скучаю, отец для меня был очень близким человеком, — признался певец.

Дочь артиста живет в США. Фото: соцсети.

«Ничего случайного в жизни нет!».

Поскольку авторская программа Елены Спиридович называется, как отмечалось, «Смысл жизни», то соответствующий вопрос не мог быть не задан.

— Смысл жизни в самой жизни, друзья! Вот, так я уже не о себе говорю, мы все родились не просто так, каждый из нас на своем месте должен выполнить свою функцию, свою роль. А в какой отрасли, кем — все это уже не нам судить. И мало того говорят, что случайности не бывает, я вам скажу, что это так и есть, ничего случайного в этой жизни нет. Живите сию секунду, сейчас не жалейте о прошлом, немножко думаете о будущем, может быть нужна кому-то какая-то помощь ваша, потом — растут дети, опять-таки это будущее. Живите сейчас, всю секунду и будьте благодарны за каждый день и каждый час прожитой жизни, — обобщил певец.

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