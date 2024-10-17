Артисты Иркутского драмтеатра дали концерты в зоне СВО

— Артисты проводят много патриотических и благотворительных проектов, в том числе по сбору средств для помощи участникам СВО и их семьям. Другие учреждения культуры региона также вносят значительный вклад, наш регион активно работает с подшефным городом Кировск ЛНР, — отметила замминистра культуры Иркутской области Светлана Каплина.