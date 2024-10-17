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Артисты Иркутского драмтеатра дали концерты в зоне СВО

Артисты выступали «за ленточкой» и в военном госпитале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Артисты из Иркутского драматического театра выступили с концертами в зоне СВО. Музыканты дали семь импровизированных представлений «за ленточкой» и в военном госпитале Волгограда. Как сообщает пресс-служба регионального правительства их выступления в общей сложности увидели около 300 военных.

— Артисты проводят много патриотических и благотворительных проектов, в том числе по сбору средств для помощи участникам СВО и их семьям. Другие учреждения культуры региона также вносят значительный вклад, наш регион активно работает с подшефным городом Кировск ЛНР, — отметила замминистра культуры Иркутской области Светлана Каплина.

Один из таких концертов пройдет 4 ноября в музтеатре имени Загурского. На представлении выступят коллективы и солисты Приангарья, а также приглашенная звезда российской эстрады.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошло открытие мемориальной доски кавалера ордена Мужества Олега Сокова. Героя не стало ещё в 2023 году.