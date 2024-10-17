Лукашенко получил в подарок минерал из фундамента Земли возрастом 4 млрд лет

Участниками встречи президенту был подарен минерал эндербит, возраст которого составляет около 4 миллиардов лет. При этом данный минерал оставляет собой основу кристаллического фундамента Земли. А выход эндербита на земную поверхность отмечается только в Антарктиде. Подаренный Лукашенко экземпляр добыли в районе белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя».