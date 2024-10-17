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Лукашенко получил в подарок минерал из фундамента Земли возрастом 4 млрд лет

Лукашенко получил являющийся фундаментом Земли минерал, которому 4 млрд лет.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время встречи с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций в подарок преподнесли минерал возрастом 4 миллиарда лет, сообщили в пресс-службе президента.

На презентации белорусскому президенту представили различные приборы, минералы и компоненты природной среды Антарктики, а также образцы флоры и фауны, иные экспонаты полярных исследований.

При этом Лукашенко обратил внимание на необходимость того, чтобы результатами работы белорусов в Антарктиде становились не только фундаментальные исследования, но и практические результаты.

— Конкретные должны быть результаты, — заметил он.

Президент указал, что на белорусские антарктические экспедиции тратятся огромные деньги и отвлекаются людские ресурсы. Поэтому необходима динамика.

— Я вам по-народному скажу: ваш результат мы должны руками пощупать, — указал он.

Участниками встречи президенту был подарен минерал эндербит, возраст которого составляет около 4 миллиардов лет. При этом данный минерал оставляет собой основу кристаллического фундамента Земли. А выход эндербита на земную поверхность отмечается только в Антарктиде. Подаренный Лукашенко экземпляр добыли в районе белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя».

При этом Лукашенко заметил, что когда-то саму идею присутствия Беларуси в Антарктике, как и освоения космоса, считали абсолютно дерзкой, однако эти научные вершины покорены.

— Как вы знаете, мы эти невозможные научные вершины покорили, — резюмировал президент.

А еще Лукашенко сказал про возможную поездку в Антарктиду: «Мне шикарные условия не нужны».

Тем временем Белстат сказал, сколько мужчин в Беларуси приходится на 1000 женщин.