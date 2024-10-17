Лукашенко получил в подарок минерал из фундамента Земли возрастом 4 млрд лет

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время встречи с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций в подарок преподнесли минерал возрастом 4 миллиарда лет, сообщили в пресс-службе президента.
На презентации белорусскому президенту представили различные приборы, минералы и компоненты природной среды Антарктики, а также образцы флоры и фауны, иные экспонаты полярных исследований.
При этом Лукашенко обратил внимание на необходимость того, чтобы результатами работы белорусов в Антарктиде становились не только фундаментальные исследования, но и практические результаты.
— Конкретные должны быть результаты, — заметил он.
Президент указал, что на белорусские антарктические экспедиции тратятся огромные деньги и отвлекаются людские ресурсы. Поэтому необходима динамика.
— Я вам по-народному скажу: ваш результат мы должны руками пощупать, — указал он.
Участниками встречи президенту был подарен минерал эндербит, возраст которого составляет около 4 миллиардов лет. При этом данный минерал оставляет собой основу кристаллического фундамента Земли. А выход эндербита на земную поверхность отмечается только в Антарктиде. Подаренный Лукашенко экземпляр добыли в районе белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя».
При этом Лукашенко заметил, что когда-то саму идею присутствия Беларуси в Антарктике, как и освоения космоса, считали абсолютно дерзкой, однако эти научные вершины покорены.
— Как вы знаете, мы эти невозможные научные вершины покорили, — резюмировал президент.
А еще Лукашенко сказал про возможную поездку в Антарктиду: «Мне шикарные условия не нужны».
Тем временем Белстат сказал, сколько мужчин в Беларуси приходится на 1000 женщин.