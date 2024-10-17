В омских школах ввели новый учебный предмет

В школах Омска с начала этого учебного года для учеников 8−11 классов ввели новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Он заменил прежний курс «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ), сообщила первый заместитель директора департамента образования Лариса Жукова.