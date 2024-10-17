В омских школах ввели новый учебный предмет

В школах Омска с начала этого учебного года для учеников 8−11 классов ввели новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Он заменил прежний курс «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ), сообщила первый заместитель директора департамента образования Лариса Жукова.
Жукова пояснила, что изменения связаны с обновленным образовательным стандартом, а акцент сделан на воспитание патриотизма и подготовку к действиям в экстремальных ситуациях.
«Усилены модули, связанные с медицинской помощью, поведением в условиях террористической угрозы, а также начальная военная подготовка», — добавила она.
Для преподавания нового предмета 143 педагога прошли обучение. Теоретические курсы проходили онлайн в июне-августе, а практические занятия — в сентябре на базе ОмГПУ и ДОСААФ. Учителей обучали огневой и тактической подготовке, пилотированию дронов и основам тактической медицины.
«Мы работали с инструкторами, которые участвовали в СВО. Они делились своим опытом и подчеркивали важность патриотического воспитания», — рассказал учитель школы № 40 Бауржан Габбасов.
В департаменте образования сообщили, что все школы города готовы к преподаванию нового курса. Учебно-методические материалы уже закуплены, и работа по их обновлению будет продолжаться.
«В каждой школе приобретаются наглядные пособия. Например, в школе № 40 появился новый манекен для отработки навыков оказания первой помощи», — отметила Жукова.