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Самые вредные супы назвала врач-гастроэнтеролог

Солянка и некоторые другие супы считаются вредными для организма.

Источник: Комсомольская правда

Солянка и некоторые другие супы считаются вредными для организма. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова, передаёт РИА «Новости».

— Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянка. В нём повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке, — объяснила Сухорукова.

К вредным блюдам также относят грибной суп — он вызывает вздутие и метеоризм, его не рекомендуют детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Гороховый суп также считается вредным, поскольку его обычно варят с копченостями, что делает блюдо тяжёлым и калорийным.

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