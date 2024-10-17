Самые вредные супы назвала врач-гастроэнтеролог

К вредным блюдам также относят грибной суп — он вызывает вздутие и метеоризм, его не рекомендуют детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Гороховый суп также считается вредным, поскольку его обычно варят с копченостями, что делает блюдо тяжёлым и калорийным.