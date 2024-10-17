Диетолог Чехонина: в день можно употреблять до трех кусочков хлеба

«~Многие люди считают, что употребление хлеба, в особенности белого, в больших количествах может быть вредно для здоровья и повышает риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но прямой связи между этими явлениями и хлебом нет. ~ Ожирение развивается из-за повышенной калорийности рациона, и к нему чаще всего приводит не сам по себе хлеб, а то, что мы на него кладем: масло, сыр, ветчину и так далее. Как правило, именно эти дополнительные ингредиенты делают бутерброд более калорийным», — рассказала Чехонина.