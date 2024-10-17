Проверена готовность Ростовской АЭС к бесперебойной подаче электроэнергии в осенне-зимний период

Завершила работу специально созданная комиссия, которая должна была проверить готовность персонала и оборудования Ростовской атомной станции к работе в условиях осенне-зимнего периода. Специалисты во главе с главным инженером АЭС Андреем Горбуновым подтвердила готовность атомной станции к бесперебойной работе.
— Во время проверки проанализированы отчеты и доклады руководителей структурных подразделений, проведен осмотр территории, зданий и сооружений, электротехнического оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных установок и гидротехнических сооружений. Также проведены цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал высокую степень готовности к действиям в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций в осенне-зимний период 2024—2025 годов, — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Членами комиссии было установлено, что предприятием проведен полный комплекс работ, который направлен на обеспечение готовности к надежной и стабильной работе. Также гарантируется бесперебойная подача электроэнергии потребителям в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.
По итогам работы комиссии был подписан акта проверки готовности с рекомендацией о выдаче Паспорта готовности Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период 2024—2025 годов.
На данный момент энергоблоки № 1, 2, 3, 4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.