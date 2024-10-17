Проверена готовность Ростовской АЭС к бесперебойной подаче электроэнергии в осенне-зимний период

— Во время проверки проанализированы отчеты и доклады руководителей структурных подразделений, проведен осмотр территории, зданий и сооружений, электротехнического оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных установок и гидротехнических сооружений. Также проведены цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал высокую степень готовности к действиям в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций в осенне-зимний период 2024—2025 годов, — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.