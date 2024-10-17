В Румынии автоперевозчики жалуются на болгарских «парней в чёрном»

«Парковка частная, и нигде не сказано, что она обязательна. Напротив, ее владельцы и болгарские государственные учреждения утверждают, что это не так. Но водители говорят, что у них нет выбора, избегать ее или нет. И это стоит денег. “Они заставляют нас вставать”, — рассказал один из водителей, попросивший не разглашать его имя. “Они ставят перед вами на дороге машину и мотоцикл и заставляют вас проехать”».