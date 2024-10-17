В Румынии автоперевозчики жалуются на болгарских «парней в чёрном» — группировку вымогателей, установившую свои правила при пересечении грузовиками границы двух стран в районе Калафат-Видин.
Суть в том, что если дальнобойщики не хотят иметь проблем, то должны перед прохождением границы поставить фуры на частную стоянку:
«Парковка частная, и нигде не сказано, что она обязательна. Напротив, ее владельцы и болгарские государственные учреждения утверждают, что это не так. Но водители говорят, что у них нет выбора, избегать ее или нет. И это стоит денег. “Они заставляют нас вставать”, — рассказал один из водителей, попросивший не разглашать его имя. “Они ставят перед вами на дороге машину и мотоцикл и заставляют вас проехать”».
Парковка в Видине открылась несколько месяцев назад и является не единственной в Болгарии. Такие парковки были и раньше — перед мостом Русе-Джурджу через Дунай и на КПП «Капитан Андреево» на турецкой границе.
Если попытаться отследить владельцев стоянок, то окажется, что это те же люди и компании, которым болгарское государство делегировало контроль над прибыльной деятельностью на границе и теперь именно они определяют режим пересечения вне каких-либо норм.
Стоянка, не обязательная ни для кого, стоит 15 левов (эквивалент 40 румынским леям) и при её игнорировании проезд могут просто заблокировать. В том числе сами представители госструктур, отказавшись пропускать машину через таможенно-пограничный пост.
Жалобы на эту ситуацию доходили до уровня болгарских правительства и парламента, но эффекта до сих пор не возымели.