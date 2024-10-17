В Иркутске обнаружили растительные вещества, которые могут стать лекарством от энцефалита

«Мы пытаемся разработать препараты против клещевого энцефалита на основе химических веществ. Источником для поиска этих новых химических веществ используем растения, которые традиционно применяются в азиатской восточной медицине. В результате исследований нам удалось обнаружить один из экстрактов — экстракт растения терминалии хебула (харитаки). Он обладает также противовирусной активностью в отношении клещевого энцефалита. Когда стали исследовать свойства этого экстракта, нам удалось выделить три химических вещества, которые обуславливают его эффективность против клещевого энцефалита», — сообщил ученый, добавив, что данные вещества являются перспективными для создания новых лекарств против клещевого энцефалита, что было подтверждено экспериментально.