Блогер Николай Редькин высказал свое мнение об артисте Øneheart

«Они в первую очередь разговаривают с людьми не через соцсети, не через другое присутствие в инфополе, а вот именно своей музыкой. И Дима (настоящее имя Øneheart — Дмитрий Волынкин — прим. ред.) совершенно точно один из таких. Человек влюбил даже не только страну, а весь мир в свое творчество», — рассказал Звук Медиа Николай на презентации альбома-компиляции Le Catalogue Edition группы «Обе Две».