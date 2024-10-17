Расписание реверсивного движения на Борском мосту изменилось с 16 октября

Новое расписание реверсивного движения начало действовать на Борском мосту с 16 до 31 октября. Об этом сообщил глава администрации Борского округа Алексей Боровский в телеграм-канале.
Теперь реверс в сторону Бора будет введен:
— с понедельника по четверг:
— в пятницу:
— в субботу:
— в воскресенье:
В сторону Нижнего Новгорода реверсивное движение будет введено по следующему расписанию:
— с понедельника по четверг:
— в пятницу:
— в субботу:
— в воскресенье:
Напомним, одну отремонтированную полосу старого Борского моста откроют в первой декаде декабря 2024 года.