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Расписание реверсивного движения на Борском мосту изменилось с 16 октября

Новый режим работы реверса будет актуален до 31 октября.

Новое расписание реверсивного движения начало действовать на Борском мосту с 16 до 31 октября. Об этом сообщил глава администрации Борского округа Алексей Боровский в телеграм-канале.

Теперь реверс в сторону Бора будет введен:

— с понедельника по четверг: 11:00—12:55, 15:30—18:55, 20:00—3:55;

— в пятницу: 11:00—12:55, 14:00—4:00;

— в субботу: 4:00—14:55, 18:00—19:55, 22:00—3:55;

— в воскресенье: 8:00—10:55.

В сторону Нижнего Новгорода реверсивное движение будет введено по следующему расписанию:

— с понедельника по четверг: 4:00—10:55, 13:00—15:25, 19:00—19:55;

— в пятницу: 4:00—10:55, 13:00—13:55;

— в субботу: 15:00—17:55, 20:00—21:55;

— в воскресенье: 4:00—7:55, 11:00—4:00.

Напомним, одну отремонтированную полосу старого Борского моста откроют в первой декаде декабря 2024 года.