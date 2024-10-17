В Алматы временно ограничат проезд по улице Шаляпина

Управление энергетики и водоснабжения города Алматы сообщает, что с 19 октября 06:00 до 21 октября 06:00 для проведения строительно-монтажных работ по врезке в существующий колодец канализационных сетей по ул. Шаляпина временно будет ограничено движение на следующих участках:
- западном направлении по ул. Шаляпина от ул. Бауыржана Момышулы до ул. Яссауи;
- в южном направлении по ул. Бауыржана Момышулы от ул. Шаляпина до ул. Аманжол.
В связи с перекрытием временно будут изменены схемы движения 4 маршрутов: № 4, № 15, № 137 и № 226. Объезд указанного участка будет осуществляться по проспекту Абая.
Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства и просит планировать маршрут заранее.