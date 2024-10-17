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«Курил сигарету на уроке в присутствии учителя». Милиция нашла курившего на уроке минского школьника с видео в соцсетях

Милиция нашла минского школьника с видео в сети, курившего в классе при учителе.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция нашла курившего на уроке школьника, видео с которым распространили в соцсетях, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Так, во время мониторинга интернета правоохранители нашли видеоролик с подростком, который курит сигарету на уроке в школе в присутствии учителя.

— Школьник закурил на уроке, а сосед по парте — снимал происходящее, — рассказали в пресс-службе.

Вскоре выяснилось, что «герои» ролика — 17-летние учащиеся средней школы Минска.

Учреждение образования посетила начальник Инспекции по делам несовершеннолетних Заводского РУВД Лариса Палачанская, которая провела профилактическую беседу с учащимися в присутствии педагогов и сверстников.

Кроме того, 17-летнего минчанина, курившего на уроке, привлекли к административной ответственности за курение в запрещенных местах (ст. 19.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Ранее мы рассказывали, как на подростка надели наручники на глазах сверстников за преступление, совершенное в колледже Гомельщины: «Грозит от 6 до 15 лет».

Тем временем россиянин в личном багаже привез в Минске из Дубая 120 кг живых лобстеров: «Вез коммерческую партию».