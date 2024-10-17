Синоптики обещают дождливую пятницу в Волгоградской области

В Волгоградской области будет дождливая пятница. К концу рабочей недели синоптики обещают осадки и пасмурную погоду. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, местами ожидаются сильные ливни, так что лучше захватить с собой зонты.
На территории области синоптики прогнозируют ледяной ветер, порывы которого местами достигнут 15−18 метров в секунду. Стоит одеваться потеплее. Температура ночью опустится до +2…+7º (при прояснениях −3…+2), днем +3…+8º.
В Волгограде также будет дождливо и холодно. Ночью обещают +4..+6º, днем +6…+8º.