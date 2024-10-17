Синоптики обещают дождливую пятницу в Волгоградской области

В Волгоградской области будет дождливая пятница. К концу рабочей недели синоптики обещают осадки и пасмурную погоду. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, местами ожидаются сильные ливни, так что лучше захватить с собой зонты.