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В Ростовской области родителей троих подростков накажут за унижение учителя

Сотрудники полиции нашли подростков, грубо унизивших учителя в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области несколько школьников унизили учителя и сняли все на камеру телефона. Видео быстро попало в СМИ, и ситуацией заинтересовались в полиции. Теперь подростки и их родители понесут наказание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Во время проверки установили и опросили всех участников инцидента. Собраны материалы для привлечения родителей троих подростков к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (ст. 5.35 КоАП РФ), — рассказали в полиции.

Кроме того, все материалы по происшествию направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, — добавили в МВД.