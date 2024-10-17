В Ростовской области родителей троих подростков накажут за унижение учителя

В Ростовской области несколько школьников унизили учителя и сняли все на камеру телефона. Видео быстро попало в СМИ, и ситуацией заинтересовались в полиции. Теперь подростки и их родители понесут наказание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.