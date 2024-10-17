Крысы в городе: в мэрии Калининграда рассказали, где избавились от грызунов

В сентябре хвостатых вредителей травили на ул. К. Маркса, 8, в октябре — в переулке Краснодонском, 8, и на Московском проспекте, 120. В этом месяце планируют избавиться от крыс на Лейтенанта Яналова, 14, и продолжить борьбу с грызунами на Карла Маркса, 8.