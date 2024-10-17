Крысы в городе: в мэрии Калининграда рассказали, где избавились от грызунов

В Калининграде уничтожили крыс на контейнерных площадках, о которых писали возмущённые читатели «Клопс». Об этом сообщили в администрации города в ответ на редакционный запрос.
В сентябре хвостатых вредителей травили на ул. К. Маркса, 8, в октябре — в переулке Краснодонском, 8, и на Московском проспекте, 120. В этом месяце планируют избавиться от крыс на Лейтенанта Яналова, 14, и продолжить борьбу с грызунами на Карла Маркса, 8.
«Дератизационные работы проводятся при температуре +4 и ниже один раз в три месяца, при температуре +5 и выше — ежемесячно», — отметили в комитете.
За дератизацию и содержание зон возле контейнерных баков следят управляющие компании. Мэрия несёт ответственность за обработку зелёных зон — парков, скверов, берегов водоёмов. В городе от грызунов избавляются дважды в год: весной (апрель — май) и осенью (сентябрь — октябрь). Сейчас как раз идёт второй этап.
Если горожане жалуются на скопление грызунов, а территории нет в списке обрабатываемых, комитет направляет этот адрес в МБУ «Чистота» для включения в перечень.