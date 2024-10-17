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На Дону накажут родителей, дети которых оскорбляли учительницу

Ростовская область, 17 октября 2024. DON24.RU. В Шолоховском районе накажут родителей троих подростков, которые оскорбляли учительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором подростки использовали нецензурные выражения и хамили учительнице. Личности ребят были установлены полицейскими в ходе проверки. Все участники инцидента были опрошены.

«Сотрудниками полиции собраны материалы для привлечения родителей троих подростков к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (“Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”)», — пишет источник.

Уточняется, что материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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