«Гордитесь, что здесь живете»: министр спорта России высказался об Уфе

— [В Уфе] великолепно. Просто сказка. И в Казани был не знаю сколько раз, и в Уфе бывал много раз, в том числе когда был спортсменом-фехтовальщиком. Вообще, Уфа такой фехтовальный город. За годы, которые проходят между визитами, видны положительные изменения. Те, кто здесь живут постоянно, не замечают, а нам это видно, — отметил глава Минспорта РФ. — Поэтому гордитесь, все жители Уфы, что здесь живете. Берегите свои города. Очень много делается и строится. Такого вообще не было не знаю с каких времен — со времен российский империи.