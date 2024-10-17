«Гордитесь, что здесь живете»: министр спорта России высказался об Уфе

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался об Уфе на международном форуме «Россия — спортивная держава». Высокопоставленный чиновник в беседе с «КП-Уфа» призвал жителей гордиться своим городом.
— [В Уфе] великолепно. Просто сказка. И в Казани был не знаю сколько раз, и в Уфе бывал много раз, в том числе когда был спортсменом-фехтовальщиком. Вообще, Уфа такой фехтовальный город. За годы, которые проходят между визитами, видны положительные изменения. Те, кто здесь живут постоянно, не замечают, а нам это видно, — отметил глава Минспорта РФ. — Поэтому гордитесь, все жители Уфы, что здесь живете. Берегите свои города. Очень много делается и строится. Такого вообще не было не знаю с каких времен — со времен российский империи.
Международный форум «Россия — спортивная держава» открылся 17 октября и продлится до 19-го числа. В его рамках ожидаются десятки мероприятий и пленарные заседания. Участие в форуме примет более пяти тысяч человек из 100 стран мира. На него в Уфе также должен приехать Владимир Путин. Он проведет заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.
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