Стало известно, как в Казани будет работать такси во время саммита БРИКС

«Пока ничего мы не ограничиваем. Мы не можем сказать, повлияет ли как-то саммит (БРИКС на работу такси, — прим. Т-и). Все будет зависеть от дорожной ситуации», — ответил управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.