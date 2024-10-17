Стало известно, как в Казани будет работать такси во время саммита БРИКС

Как уточнили в пресс-службе компаний «Максим», маршруты проложат в обход перекрытых дорог, а останавливаться водители будут в ближайших доступных точках.
«Постараемся оперативно настраивать сервис, чтобы водителям и пассажирам было максимально удобно ездить в условиях ограничения движения транспорта», — ответили редакции в пресс-службе «Максима».
Что касается стоимости поездки, то, как в любые другие дни, цена будет зависеть «от фактического километража и времени в пути».
В сервисе заказа такси «Ситимобил» также ответили, что никак не будут ограничивать работу своего таксопарка на период проведения саммита.
«Пока ничего мы не ограничиваем. Мы не можем сказать, повлияет ли как-то саммит (БРИКС на работу такси, — прим. Т-и). Все будет зависеть от дорожной ситуации», — ответил управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.