Ученые создали уникальное жаростойкое покрытие

Кроме того, разработка не только влияет на устойчивость сплава к окислению, но и улучшает его механические свойства. Подобные покрытия, по словам исследователей, увеличивают твердость на 40 процентов, способность материала сопротивляться растяжению и сжатию на 18 процентов, а сжиматься после снятия растягивающего усилия на 25 процентов.