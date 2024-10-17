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Ученые создали уникальное жаростойкое покрытие

Покрытие для защиты изделий из жаропрочной керамики от разрушения при воздействии высоких температур создали ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Покрытие для защиты изделий из жаропрочной керамики от разрушения при воздействии высоких температур создали ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Китая. По словам авторов, разработка найдет применение в машиностроении и энергетической промышленности. Результаты представлены в Open Ceramics.

Для расширения диапазона температур, при которых возможна эксплуатация узлов и конструкций в машиностроении и энергетике, требуются материалы с высокой жаропрочностью. Перспективными в этом отношении считаются молибденовые сплавы (сплавы Mo5SiB2 на основе Т2-фазы). Однако, как рассказали в МИСИС, они подвержены высокотемпературному окислению, и при температурах выше 1200 материал начинает разрушаться.

Распространенный способ повышения устойчивости молибденовых сплавов к окислению — нанесение на их поверхность защитных покрытий, содержащих кремний (Si) и бор (B). По словам экспертов, такие многокомпонентные «пленки» при окислении формируют слой боросиликатного стекла с эффектом самозалечивания дефектов и трещин.

Специалисты из НИТУ МИСИС совместно с китайскими коллегами получили жаростойкое покрытие с повышенным содержанием кремния (Mo30Si60B10). Благодаря методу магнетронного распыления коллектив смог создать защитные «пленки» разной толщины: от 1 мкм до 10 мкм.

«Это позволит подобрать оптимальный способ нанесения защитных покрытий для конкретных объектов применения, расширит допустимый уровень теплового, коррозионного и эрозионного воздействия при сохранении функциональных свойств элементов конструкций, повысит срок службы и технические характеристики теплонагруженных узлов и конструкций металлургического производства и двигателестроения», — рассказал заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор Научно-учебного центра СВС МИСИС-ИСМАН Евгений Левашов.

В ходе эксперимента ученые установили, что жаростойкое покрытие за счет повышенного содержания кремния уменьшает скорость окисления молибденовых сплавов в десятки раз при температурах до 1700.

Кроме того, разработка не только влияет на устойчивость сплава к окислению, но и улучшает его механические свойства. Подобные покрытия, по словам исследователей, увеличивают твердость на 40 процентов, способность материала сопротивляться растяжению и сжатию на 18 процентов, а сжиматься после снятия растягивающего усилия на 25 процентов.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 23−49−00141) и Национального естественнонаучного фонда Китая (проект № 52261135546).