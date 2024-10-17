Алина Загитова в Уфе опоздала на зарядку с детьми, и они замерзли

Ученики Республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе 17 октября замерзли в ожидании акции в рамках марафона зарядок «Здоровое Отечество». Зарядку с ними проводила известная фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова, но она опоздала на мероприятие.
Как передает корреспондент ufa.aif.ru с места событий, акция проходила на спортивной площадке около образовательной организации. Начало было запланировано на 15.00, но детей вывели заранее. Звезда фигурного катания опоздала в общей сложности более чем на полчаса.