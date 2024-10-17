IV Конгресс молодых ученых посвятят приоритетам научно-технологического развития

«Программа IV Конгресса молодых ученых в этом году ориентирована на развитие международной научной коммуникации и объединение усилий ученых для решения глобальных задач. Тренд на усложнение и совершенствование технологий в мире развивается стремительно, и можно сказать, что на сегодняшнем этапе технологии играют не последнюю роль в формировании нового миропорядка. Поэтому так важно обсудить вопросы технологического развития в формате БРИКС — альянса стран, которые становятся архитекторами нового мироустройства. Наука и технологии должны стать опорой для альянса в его становлении как нового центра силы и глобального лидера», — заявил советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении.