IV Конгресс молодых ученых посвятят приоритетам научно-технологического развития

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Четвертый конгресс молодых ученых пройдет на федеральной территории «Сириус» 27−29 ноября, участники обсудят приоритеты научно-технологического развития в формате БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба конгресса.
«Программа IV Конгресса молодых ученых в этом году ориентирована на развитие международной научной коммуникации и объединение усилий ученых для решения глобальных задач. Тренд на усложнение и совершенствование технологий в мире развивается стремительно, и можно сказать, что на сегодняшнем этапе технологии играют не последнюю роль в формировании нового миропорядка. Поэтому так важно обсудить вопросы технологического развития в формате БРИКС — альянса стран, которые становятся архитекторами нового мироустройства. Наука и технологии должны стать опорой для альянса в его становлении как нового центра силы и глобального лидера», — заявил советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении.
Программа объединит дискуссии о новых технологиях, ответах на большие вызовы, наукоемком бизнесе, развитии научного потенциала, международной научной коммуникации, роли и достижениях российской науки в контексте международного взаимодействия со странами БРИКС и глобального развития. Также в ходе IV Конгресса обсудят реализацию инициатив Десятилетия науки и технологий.
«Предстоящий конгресс — повод подвести промежуточные итоги Десятилетия науки и технологий. В этом году была обновлена стратегия научно-технологического развития, определены приоритеты и сформулированы новые национальные цели развития. Какую роль в их достижении должна сыграть российская наука — эта тема будет в фокусе внимания участников Конгресса. Его отличительной чертой станет участие гостей из стран БРИКС: уверен, что работа в таком формате будет полезна для нас и наших гостей», — добавил заместитель министра науки и высшего образования РФ, секретарь координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский.
Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».