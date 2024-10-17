Студентка создала «умный» бокс для транспортировки почек

Дефицит донорских органов — одна из самых значимых медицинских проблем 21-го века. Сегодня почку для трансплантации хранят методом холодовой консервации — в пакете со специальным раствором в гипотермических условиях. У этого способа хранения много недостатков. В таких условиях орган нельзя держать более 18 часов. Его невозможно перемещать на большие расстояния. Уже через два часа после забора в почке начинается накопление токсических веществ из-за отсутствия внутренней очистки. Все это приводит к высокому риску не приживаемости и отторжения. Еще один недостаток — внушительные затраты на гемодиализ после трансплантации, анализы и лекарства. Специальной раствор тоже стоит дорого: 680 евро на одно использование, его необходимо не менее 4 литров.