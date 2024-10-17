Студентка создала «умный» бокс для транспортировки почек

Сегодня в России система здравоохранения сталкивается с рядом серьезных проблем, включая нехватку квалифицированных специалистов и устаревшие методы лечения и технологии. Однако на помощь спешат молодые ученые, которые активно работают над поиском новых решений и инновационных технологий. Их идеи и разработки становятся важным вкладом в реформирование системы, позволяя улучшить качество медицинской помощи и доступ к ней.
В ТОП-1000 стартапов России.
Жанна Преснякова учится в Самарском государственном медуниверситете. Одним из самых ее любимых предметов были топографическая анатомия и оперативная хирургия. Именно из глубокого погружения в них в 2022 году возникла идея создать модернизированное устройство для перевозки трансплантируемых почек. Так родился проект «Разработка переносной гипотермической перфузионной машины для почек».
«Больных с почечной недостаточностью в стране много, и живется им нелегко. Я очень хочу им помочь. Мое изобретение значительно улучшит качество жизни большей части пациентов с заболеванием данного органа и даст возможность забыть про недуг. Это огромный рывок в отечественной трансплантологии и нефрологии», — уверенна Жанна Преснякова.
Это изобретение было отмечено во всех крупных научных программах и вошло в рейтинг ТОП-1000 стартапов России.
Студентке помогала большая команда вуза. В первую очередь, научные руководители -кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом медицинских информационных технологий ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России Максим Мякотных и руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей, заведующий самарским хирургическим центром координации органного донорства, врач-хирург, главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава Самарской области, кандидат медицинских наук, доцент Алексей Миронов. В разработке также участвовали вузовские инжиниринговый центр, стартап-центр, инженеры-конструкторы из технопарка.
На данном этапе научная группа находится в поиске получения грантовой поддержки для создания прототипа и проведения клинических испытаний.
Проблема 21-го века.
Дефицит донорских органов — одна из самых значимых медицинских проблем 21-го века. Сегодня почку для трансплантации хранят методом холодовой консервации — в пакете со специальным раствором в гипотермических условиях. У этого способа хранения много недостатков. В таких условиях орган нельзя держать более 18 часов. Его невозможно перемещать на большие расстояния. Уже через два часа после забора в почке начинается накопление токсических веществ из-за отсутствия внутренней очистки. Все это приводит к высокому риску не приживаемости и отторжения. Еще один недостаток — внушительные затраты на гемодиализ после трансплантации, анализы и лекарства. Специальной раствор тоже стоит дорого: 680 евро на одно использование, его необходимо не менее 4 литров.
Чтобы устранить эти весомые минусы, Жанна Преснякова и ее наставники разрабатывают принципиально иную переносную конструкцию. Она представляет собой бокс с одноразовыми пластиковыми контурами, куда помещают сразу две почки, и емкостью со льдом. Внутрь коробки встроен роликовый насос, который обеспечит циркуляцию раствора внутри органа для непрерывной очистки. Также в устройство внедрены датчики давления, температуры, измерители скорости подачи раствора и мембранный фильтр для создания дополнительной очистки. Для побочного питания сосудов почки используются полиэтиленовый проводник и постоянная циркуляция внутри органа раствора, вымывающего токсические вещества.
При этом, никаких встроенных сложных механизмов компьютерного управления в аппарате нет.
Благодаря изобретению самарской студентки, снизятся требования к донорам, а значит, вырастет количество почек, пригодных для трансплантации.
«Срок хранения органа увеличится минимум в три раза. В “умном” боксе почки можно везти на тысячи километров. Уменьшатся риски отторжения и неприживаемости органа за счет сохранения сосудов. Жизнь больных с почечной недостаточностью развернется на 180 градусов — им не придется находиться на длительном гемодиализе», — перечисляет достоинства бокса Жанна Преснякова.
Что немаловажно, все комплектующиедля машины есть в свободном доступе в России. Для прототипа будут использованы детали аппарата для гемодиализа, вышедшего из строя. В качестве раствора применят отечественный «Кустадиол». Его количество снизится с 4 литров до одного.
Проектом уже заинтересовались центры трансплантации органов и органодонорства, банки тканей, дистрибьютеры медицинских изделий. Машина для почек является прямым импортозамещением в поддержку технологического суверенитета страны.
Гордость за коллег.
Современная наука огромными шагами движется вперёд, открывая все новые горизонты для молодых ученых.
«Я читаю научные исследования коллег и каждый раз с гордостью убеждаюсь, что мы все находимся на правильном пути. Сегодня молодые ученые получают колоссальную поддержку от наставников, вузов и научно-исследовательских баз. Это уже дает результаты. Яркое тому доказательство — разработки в области лечения онкозаболеваний, а именно использование технологии CRISPR-Cas9, позволяющие редактировать геномы высших организмов. А также попытки создать новый способ устранения деменции — пока еще неизлечимого на сегодняшний день недуга».
Жанну Преснякову без ложной скромности можно назвать большим ученым. К своим 22 годам она написала десятки научных работ. А сейчас корпит над еще одним проектом — приложением HAI-Health (human adiposity index). Оно задумано для диагностики ожирения — еще одной проблемы 21-века. При этом самарчанка успевает участвовать в различных конкурсах со стартап-проектами, акселерационных программах от вуза, круглых столах и форумах. А с 2022 года она принимает участие в олимпиадной деятельности по эндокринологии. В 2023 году со своей командой она заняла второе место.
Однако главная научная страсть студентки — эндокринология и гинекология. Именно им она собирается посвятить свою жизнь и встать на страже женского здоровья.