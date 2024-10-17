Керчь скорбит: 6 лет со дня трагедии в политехническом колледже

17 октября 2018 года в политехе произошла трагедия: студент Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу. По данным Следственного комитета, на массовое убийство его толкнули издевательства со стороны одногруппников. В результате трагедии погибло 21 человек, включая самого Рослякова, который совершил самоубийство. Более 60 человек получили ранения. Среди погибших были 6 сотрудников колледжа и 15 студентов.