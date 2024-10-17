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Керчь скорбит: 6 лет со дня трагедии в политехническом колледже

Прошло 6 лет со дня трагедии в керченском политехническом колледже, которая произошла 17 октября 2018 года.

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Эта дата навсегда останется в истории Керчи как символ страшной трагедии, которая унесла жизни детей и взрослых — студентов и сотрудников колледжа.

Глава администрации Олег Каторгин вместе с руководством города, депутатами Государственного Совета РК и Керченского городского совета, родными погибших, студентами и работниками колледжа возложил цветы к памятному знаку на территории учебного заведения и к мемориалу «Они хотели жить».

Керчь скорбит и чтит память погибших.

17 октября 2018 года в политехе произошла трагедия: студент Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу. По данным Следственного комитета, на массовое убийство его толкнули издевательства со стороны одногруппников. В результате трагедии погибло 21 человек, включая самого Рослякова, который совершил самоубийство. Более 60 человек получили ранения. Среди погибших были 6 сотрудников колледжа и 15 студентов.

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