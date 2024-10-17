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Белорусский архиепископ Феодосий высказался о квадроберах

В белорусской православной церкви высказались о квадроберах.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский архиепископ Феодосий высказался о проблеме квадроберов в Беларуси в интервью на «Первый информационный».

Представитель белорусской православной церкви объяснил, как появилась субкультура квадроберов, и почему это нужно Западу. В частности, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Новополоцке архиепископ Феодосий заметил, что при современном состоянии человеческого мышления и человеческой души, потерявшей себя, квадробинг стал естественным следствием.

— Люди не знают элементарных вещей: своего происхождения, назначения на земле, в плане своего будущего. Мы полностью ослеплены только земным миром, который привлекателен, — прокомментировал священнослужитель.

Также архиепископ заметил, что для молодежи становится привлекательным подражание кошкам и собачкам. Однако церковь считает, что люди не должны и не могут им подражать потому, что они создания Божие, они слуги человека, а люди их господа.

— Господь создал видимый мир для человека и сказал: вы боги. Мы образ и подобие Божие, а вся остальная тварь Божия, которая служит нам, — подчеркнул настоятель прихода.

Кроме того, архиепископ Феодосий подчеркнул, что Западу выгодно насаждение подобных ценностей, чтобы человека можно было превратить в кошку и собаку, которыми легко управлять.

— Когда почти теряешь главное, уже легко превратиться в любое существо, — заключил священник.

Ранее также милиция Беларуси высказалась об отношении к квадробингу: «Имеет скрытый посыл деструктивной идеологии».

Еще милиция нашла курившего на уроке минского школьника с видео в соцсетях: «Курил сигарету на уроке в присутствии учителя».