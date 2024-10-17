Будет ли у Казахстана своя соцсеть, ответили в Минцифры

«В мире около 200 стран, а социальных сетей можно пересчитать по пальцам. Здесь нет такого, что каждая страна бьется за то, чтобы создать свою сеть. Это требует колоссальных ресурсов на поддержание технологий. Чтобы развить конкурентоспособность, чтобы она была технологически безопасна, чтобы взлома не было», — заявил он.