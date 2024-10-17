Будет ли у Казахстана своя соцсеть, ответили в Минцифры

«В мире около 200 стран, а социальных сетей можно пересчитать по пальцам. Здесь нет такого, что каждая страна бьется за то, чтобы создать свою сеть. Это требует колоссальных ресурсов на поддержание технологий. Чтобы развить конкурентоспособность, чтобы она была технологически безопасна, чтобы взлома не было», — заявил он.
Иначе, по его словам, такой соцсетью никто не будет пользоваться.
«Ведь кто в таком случае будет пользоваться платформой, если протокол безопасности будет не стабилен? Это очень дорогостоящее удовольствие — создание своей социальной сети. В стране был ряд попыток по разработке приложений, но они не увенчались успехом», — добавил он.