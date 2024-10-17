Сотрудница водоканала с семьей делает маскировочные сети и возит их бойцам на СВО

Полина Суманова и вся ее семья перестроила свою жизнь, чтобы помогать бойцам на передовой. Она основала объединение «Сети Тихого Дона», в котором трудится вся ее семья и еще полсотни человек в двух районах. А еще подружилась с волонтерами со всей области, чтобы как можно быстрее собирать и доставлять нашим бойцам все необходимое.
«ПРЕКРАТИ РЫДАТЬ!».
Полина признается, до начала СВО никогда бы не подумала, что станет волонтером.
— Я отношусь к поколению, которое успело побыть октябрятами, а вот пионерами мы так и не стали. Так что понятие долга, Родины, патриотизма, мне привили только в семье, ставя в пример моих дедов и прадедов, которые воевали в Великую Отечественную. Для нас 9 Мая остался священным днем.
Но по-настоящему чувство патриотизма проснулось 1 марта 2022 года, вспоминает ростовчанка.
— Тогда я сдавала экзамены на право владения оружием. Учебный центр находился рядом с нашим военным госпиталем. К тому моменту на днях началась спецоперация, но одно дело смотреть кадры по телевизору, а другое — своими глазами.
Полина вышла на улицу, а тут дорогу перекрыл огромный военный автомобиль, и к госпиталю одна за другой поехали «буханки» с нашими ранеными. Парней было видно сквозь стекла.
— Когда я это увидела, меня накрыла истерика. Я упала и плакала, проклиная фашизм. И в этот момент мне позвонил друг узнать, как сдала экзамен. Он сухим и строгим голосом сказал: «Прекрати рыдать! Лучше подумай, что конкретно ты можешь сделать для наших солдат и для детей-сирот Донбасса, которых сейчас вывозят из-под обстрелов в Ростовскую область?».
ДО СИХ ПОР ДУШАТ СЛЕЗЫ.
Утром Полина ехала на работу уже с планом действий.
— Зная, как работают бюджетные организации, как происходят госзакупки, я понимала, что те же медучреждения не были готовы к СВО и большому количеству раненых. Поэтому предложила коллегам отвезти в госпиталь гуманитарную помощь. Собрали кофе, чай, конфеты, дезодоранты, зубную пасту и щетки — все, что нам казалось нужным.
И на следующий день ростовчанка приехала в госпиталь с сумками. Рядом стояли еще три человека: бабулечка лет 80-ти и двое школьников примерно 8−9 лет.
— У вас тут, наверное, отцы лечатся? — спросила я у ребят.
— Нет, мы рядом учимся, видим, что раненых привозят. Нам мамы дают деньги на булочки, а мы решили купить их бойцам, — признались дети.
— А у вас тут сын или внук? — подошла я к бабуле.
— Нет, детонька, у меня тут никого нет, — ответила она, держа в руках пакет с фруктами. — Я ребенок войны и знаю, как солдатикам тяжело, как им хочется вкусного. Вот и купила им с пенсии фрукты.
Полина признается, что ее до сих пор душат слезы, когда вспоминает этот момент.
— Тут вышел раненый паренек покурить, и мы вчетвером кинулись к нему — обнимать. А он только и успел закричать: «Прекратите, мне же больно!». А потом засмущался, сказал, что просто выполнял свой долг, и ничего в этом такого нет.
«СТАНОВИЛАСЬ В ОЧЕРЕДЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ ГУМАНИТАРКУ».
После Полина познакомилась с сотрудниками госпиталя, и стала возить туда гуманитарную помощь на постоянной основе.
— Уже к середине лета я становилась в длинную очередь, чтобы сдать «гуманитарку». Горожане, бизнес — все несли и везли помощь. И тогда я поняла, что нужна не только нашему госпиталю, но и бойцам на передовой.
Ростовчанка вспоминает, когда частичная мобилизация коснулась сотрудников ее предприятия, всем коллективом помогали им экипироваться.
— С этого и началась наше взаимодействие с бойцами. Потом нашелся мой друг студенческих лет Михаил, солдат Крымской весны. И с ним мы организовали поставки на передовую. Общаясь с военными, я поняла, что у них острая нехватка маскировочных сетей. Проанализировав, как их плетут другие, я взяла самую лучшую, на мой взгляд, технологию — лоскутового плетения. Такие сети прекрасно сливаются с местностью.
Инициативу поддержала вся семья.
— Сразу же подключились папа Артур Дмитриевич и супруг Сергей. Сын Богдан даже стал печь пироги, ему уже 17, и он еще работает в «Донволонтерцентре».
ВЫДЕЛИЛИ ЦЕХ, НАШЛИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.
Помимо инициативы нужно было и помещение, где можно было бы заняться сетями.
— Я обратилась в общественную палату Ростова-на-Дону, записалась на прием к Михаилу Анатольевичу Чернышову. Сказала, что могу плести масксети, нужно только помещение. Он вывел на собственника большого предприятия, который и выделил нам цех. Там и занимаемся всей семьей раскроем. А потом отвозим ткань нашим «паучкам» — тем, кто плетет сети, их порядка 50 человек. Точки плетения у нас в селе изначально были в селе Займо-Обрыв Азовского района и в станице Мишкинской в Аксайском. Недавно организатор из Займо-Обрыва подписала контракт и отправилась на СВО, и мы перенесли точку плетения в Стефанидинодар, а «паучки» ездят в местный ДК помогать.
На раскрой Полина едет вечером после работы. Там трудится с мужем, сыном и отцом, а домой попадает только к одиннадцати вечера.
— Спасибо маме — она у нас дома на хозяйстве. Голодными не остаемся.
Кроить лоскуты для сетей, развозить «паучкам» и собирать готовые изделия по селам и станицам — всем этим занимается Полина с родными.
— С первого марта, когда мы запустились, и до сентября мы выпустили 200 маскировочных сетей площадью в 250 «соток», то есть 25 тысяч квадратных метров.
«ОТМЕНИЛИ ВСЕ ПРАЗДНИКИ».
А, когда набирается полная машина — везет нашим бойцам на СВО.
— Но «на нуле» ни разу не была. Ребята просто не дают. Говорят, не стоит привлекать внимание гражданской машиной на линии боевого соприкосновения. Все это время ездили на легковой машинке, а теперь — на «ГАЗели». С июля — каждую неделю, а до этого раз в месяц-полтора. За рулем или я, или муж, или папа.
Взяв высокий темп, семья не собирается его сбавлять. Никто не упрашивает жену и маму оставаться дома ради горячего борща и комфорта.
— Потому что мы понимаем: когда тыл забудет о фронте, фронтом станет тыл. Так мой прадедушка учил, и папа мне это передал: сначала думай о Родине, а потом о себе. Мы отменили дома все праздники и гуляния — полностью посвятили себя волонтерской работе, как и наши «паучки». Все мы — идейные люди. Меня удивляет, когда слышу от людей, что у них бизнес, и им некогда помогать. Я всегда говорю: если не победить, то и никакого бизнеса не будет, и вообще ничего не будет. Я бы хотела, чтобы абсолютно каждый это понял. Тогда мы объединим наши усилия, и победа наступит еще быстрее.
При этом Полина умудряется помогать не только в цеху или во время доставки грузов.
— Мы с мужем трудимся в Ростовском «Водоканале». Благодаря большому количеству связей на руководящей должности я обладаю достаточными ресурсами, чтобы найти людей, готовых помочь. Ко мне часто обращаются как в волонтерский штаб, например, мамы бойцов, а я нахожу человеку спонсора-исполнителя. Например, один наш волонтер делает сухие души, другое волонтерское объединение — тактические носилки и эвакуационные стропы, а предприниматели могут добыть дорогое обезболивающее. В прошлом году мы вместе передали на передовую уже шесть автомобилей укомплектовали их всем необходимым, выслали дизельные генераторы.
«МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ».
А что еще может сделать волонтер, когда он постоянно занят помощью? Объединяться с другими добровольцами, считает Полина.
— Это была прекрасная идея — собрать в Общественной палате Ростовской области руководителей крупных волонтерских движений и провести конкурс «Общественное признание». Там мы перезнакомились, начали работать вместе и стали сильнее. Например, пришла кому-то из нас заявка, но всего необходимого нет. Тогда мы кидаем клич, и остальные волонтерские объединения помогают скорее укомплектовать машину и отправить нашим бойцам. У нас нет конкуренции, ведь главное — работать быстрее и эффективнее, а вместе это легче, чем поодиночке.
Таким образом, грузы стали собирать быстрее и больше. Понадобился транспорт вместительнее личного.
— И благодаря помощи Общественной палаты Ростова и представителей городского бизнеса нам, вручили вместительную грузопассажирскую «ГАЗель NEXT». Машину подарил предприниматель Дмитрий Чепульченко и другие бизнесмены. Теперь осваиваем и курское направление.
Полина уверена, что волонтеров среди ее земляков — гораздо больше. Просто еще не все поверили в свои силы.
— Люди зачастую думают: «А зачем мне заниматься волонтерством, если власти ничего не делают?». А они, как видите, делают. Нам, например, дали помещение и «ГАЗель». Если готов помогать, то тебя поддержат обязательно.
Вот так, работая вместе с земляками, Полина представляет тот день, когда наши парни с победой вернутся домой.
— Это моя самая большая мечта. Я езжу по госпиталям, вижу, что там происходит, и хочу, чтобы это быстрее закончилось. Дай Бог, скорее и с победой. Я верю в Россию. Мы победим и выстоим. Как говорит наш президент: зачем нам мир, если в нем не будет России?