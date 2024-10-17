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Сотрудница водоканала с семьей делает маскировочные сети и возит их бойцам на СВО

Коммунальщица из Ростова рассказала, как удалось наладить производство маскировочных сетей и помощь для СВО.
Источник: Комсомольская правда

Полина Суманова и вся ее семья перестроила свою жизнь, чтобы помогать бойцам на передовой. Она основала объединение «Сети Тихого Дона», в котором трудится вся ее семья и еще полсотни человек в двух районах. А еще подружилась с волонтерами со всей области, чтобы как можно быстрее собирать и доставлять нашим бойцам все необходимое.

Волонтеру передали «ГАЗель», чтобы доставлять еще больше грузов на передовую. Личный архив героя публикации

«ПРЕКРАТИ РЫДАТЬ!».

Полина признается, до начала СВО никогда бы не подумала, что станет волонтером.

— Я отношусь к поколению, которое успело побыть октябрятами, а вот пионерами мы так и не стали. Так что понятие долга, Родины, патриотизма, мне привили только в семье, ставя в пример моих дедов и прадедов, которые воевали в Великую Отечественную. Для нас 9 Мая остался священным днем.

Но по-настоящему чувство патриотизма проснулось 1 марта 2022 года, вспоминает ростовчанка.

— Тогда я сдавала экзамены на право владения оружием. Учебный центр находился рядом с нашим военным госпиталем. К тому моменту на днях началась спецоперация, но одно дело смотреть кадры по телевизору, а другое — своими глазами.

Полина вышла на улицу, а тут дорогу перекрыл огромный военный автомобиль, и к госпиталю одна за другой поехали «буханки» с нашими ранеными. Парней было видно сквозь стекла.

— Когда я это увидела, меня накрыла истерика. Я упала и плакала, проклиная фашизм. И в этот момент мне позвонил друг узнать, как сдала экзамен. Он сухим и строгим голосом сказал: «Прекрати рыдать! Лучше подумай, что конкретно ты можешь сделать для наших солдат и для детей-сирот Донбасса, которых сейчас вывозят из-под обстрелов в Ростовскую область?».

В Ростове кроят ткань для маскировочных сетей, а плетут их в Азовском и Аксайском районах. Фото: Центр патриотического воспитания РГЭУ РИНХ

ДО СИХ ПОР ДУШАТ СЛЕЗЫ.

Утром Полина ехала на работу уже с планом действий.

— Зная, как работают бюджетные организации, как происходят госзакупки, я понимала, что те же медучреждения не были готовы к СВО и большому количеству раненых. Поэтому предложила коллегам отвезти в госпиталь гуманитарную помощь. Собрали кофе, чай, конфеты, дезодоранты, зубную пасту и щетки — все, что нам казалось нужным.

И на следующий день ростовчанка приехала в госпиталь с сумками. Рядом стояли еще три человека: бабулечка лет 80-ти и двое школьников примерно 8−9 лет.

— У вас тут, наверное, отцы лечатся? — спросила я у ребят.

— Нет, мы рядом учимся, видим, что раненых привозят. Нам мамы дают деньги на булочки, а мы решили купить их бойцам, — признались дети.

— А у вас тут сын или внук? — подошла я к бабуле.

— Нет, детонька, у меня тут никого нет, — ответила она, держа в руках пакет с фруктами. — Я ребенок войны и знаю, как солдатикам тяжело, как им хочется вкусного. Вот и купила им с пенсии фрукты.

Полина признается, что ее до сих пор душат слезы, когда вспоминает этот момент.

— Тут вышел раненый паренек покурить, и мы вчетвером кинулись к нему — обнимать. А он только и успел закричать: «Прекратите, мне же больно!». А потом засмущался, сказал, что просто выполнял свой долг, и ничего в этом такого нет.

Бойцы знают своих помощников в лицо. Личный архив героя публикации

«СТАНОВИЛАСЬ В ОЧЕРЕДЬ, ЧТОБЫ СДАТЬ ГУМАНИТАРКУ».

После Полина познакомилась с сотрудниками госпиталя, и стала возить туда гуманитарную помощь на постоянной основе.

— Уже к середине лета я становилась в длинную очередь, чтобы сдать «гуманитарку». Горожане, бизнес — все несли и везли помощь. И тогда я поняла, что нужна не только нашему госпиталю, но и бойцам на передовой.

Ростовчанка вспоминает, когда частичная мобилизация коснулась сотрудников ее предприятия, всем коллективом помогали им экипироваться.

— С этого и началась наше взаимодействие с бойцами. Потом нашелся мой друг студенческих лет Михаил, солдат Крымской весны. И с ним мы организовали поставки на передовую. Общаясь с военными, я поняла, что у них острая нехватка маскировочных сетей. Проанализировав, как их плетут другие, я взяла самую лучшую, на мой взгляд, технологию — лоскутового плетения. Такие сети прекрасно сливаются с местностью.

Инициативу поддержала вся семья.

— Сразу же подключились папа Артур Дмитриевич и супруг Сергей. Сын Богдан даже стал печь пироги, ему уже 17, и он еще работает в «Донволонтерцентре».

Иногда в цех к семье приходят помогать добровольцы. Фото: Центр патриотического воспитания РГЭУ РИНХ

ВЫДЕЛИЛИ ЦЕХ, НАШЛИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.

Помимо инициативы нужно было и помещение, где можно было бы заняться сетями.

— Я обратилась в общественную палату Ростова-на-Дону, записалась на прием к Михаилу Анатольевичу Чернышову. Сказала, что могу плести масксети, нужно только помещение. Он вывел на собственника большого предприятия, который и выделил нам цех. Там и занимаемся всей семьей раскроем. А потом отвозим ткань нашим «паучкам» — тем, кто плетет сети, их порядка 50 человек. Точки плетения у нас в селе изначально были в селе Займо-Обрыв Азовского района и в станице Мишкинской в Аксайском. Недавно организатор из Займо-Обрыва подписала контракт и отправилась на СВО, и мы перенесли точку плетения в Стефанидинодар, а «паучки» ездят в местный ДК помогать.

На раскрой Полина едет вечером после работы. Там трудится с мужем, сыном и отцом, а домой попадает только к одиннадцати вечера.

— Спасибо маме — она у нас дома на хозяйстве. Голодными не остаемся.

Кроить лоскуты для сетей, развозить «паучкам» и собирать готовые изделия по селам и станицам — всем этим занимается Полина с родными.

— С первого марта, когда мы запустились, и до сентября мы выпустили 200 маскировочных сетей площадью в 250 «соток», то есть 25 тысяч квадратных метров.

«ОТМЕНИЛИ ВСЕ ПРАЗДНИКИ».

А, когда набирается полная машина — везет нашим бойцам на СВО.

— Но «на нуле» ни разу не была. Ребята просто не дают. Говорят, не стоит привлекать внимание гражданской машиной на линии боевого соприкосновения. Все это время ездили на легковой машинке, а теперь — на «ГАЗели». С июля — каждую неделю, а до этого раз в месяц-полтора. За рулем или я, или муж, или папа.

Взяв высокий темп, семья не собирается его сбавлять. Никто не упрашивает жену и маму оставаться дома ради горячего борща и комфорта.

— Потому что мы понимаем: когда тыл забудет о фронте, фронтом станет тыл. Так мой прадедушка учил, и папа мне это передал: сначала думай о Родине, а потом о себе. Мы отменили дома все праздники и гуляния — полностью посвятили себя волонтерской работе, как и наши «паучки». Все мы — идейные люди. Меня удивляет, когда слышу от людей, что у них бизнес, и им некогда помогать. Я всегда говорю: если не победить, то и никакого бизнеса не будет, и вообще ничего не будет. Я бы хотела, чтобы абсолютно каждый это понял. Тогда мы объединим наши усилия, и победа наступит еще быстрее.

При этом Полина умудряется помогать не только в цеху или во время доставки грузов.

— Мы с мужем трудимся в Ростовском «Водоканале». Благодаря большому количеству связей на руководящей должности я обладаю достаточными ресурсами, чтобы найти людей, готовых помочь. Ко мне часто обращаются как в волонтерский штаб, например, мамы бойцов, а я нахожу человеку спонсора-исполнителя. Например, один наш волонтер делает сухие души, другое волонтерское объединение — тактические носилки и эвакуационные стропы, а предприниматели могут добыть дорогое обезболивающее. В прошлом году мы вместе передали на передовую уже шесть автомобилей укомплектовали их всем необходимым, выслали дизельные генераторы.

В общем деле занята вся семья в трех поколениях. Личный архив героя публикации

«МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ».

А что еще может сделать волонтер, когда он постоянно занят помощью? Объединяться с другими добровольцами, считает Полина.

— Это была прекрасная идея — собрать в Общественной палате Ростовской области руководителей крупных волонтерских движений и провести конкурс «Общественное признание». Там мы перезнакомились, начали работать вместе и стали сильнее. Например, пришла кому-то из нас заявка, но всего необходимого нет. Тогда мы кидаем клич, и остальные волонтерские объединения помогают скорее укомплектовать машину и отправить нашим бойцам. У нас нет конкуренции, ведь главное — работать быстрее и эффективнее, а вместе это легче, чем поодиночке.

Таким образом, грузы стали собирать быстрее и больше. Понадобился транспорт вместительнее личного.

— И благодаря помощи Общественной палаты Ростова и представителей городского бизнеса нам, вручили вместительную грузопассажирскую «ГАЗель NEXT». Машину подарил предприниматель Дмитрий Чепульченко и другие бизнесмены. Теперь осваиваем и курское направление.

Полина уверена, что волонтеров среди ее земляков — гораздо больше. Просто еще не все поверили в свои силы.

— Люди зачастую думают: «А зачем мне заниматься волонтерством, если власти ничего не делают?». А они, как видите, делают. Нам, например, дали помещение и «ГАЗель». Если готов помогать, то тебя поддержат обязательно.

Вот так, работая вместе с земляками, Полина представляет тот день, когда наши парни с победой вернутся домой.

— Это моя самая большая мечта. Я езжу по госпиталям, вижу, что там происходит, и хочу, чтобы это быстрее закончилось. Дай Бог, скорее и с победой. Я верю в Россию. Мы победим и выстоим. Как говорит наш президент: зачем нам мир, если в нем не будет России?