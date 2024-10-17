Сотрудница водоканала с семьей делает маскировочные сети и возит их бойцам на СВО

— Потому что мы понимаем: когда тыл забудет о фронте, фронтом станет тыл. Так мой прадедушка учил, и папа мне это передал: сначала думай о Родине, а потом о себе. Мы отменили дома все праздники и гуляния — полностью посвятили себя волонтерской работе, как и наши «паучки». Все мы — идейные люди. Меня удивляет, когда слышу от людей, что у них бизнес, и им некогда помогать. Я всегда говорю: если не победить, то и никакого бизнеса не будет, и вообще ничего не будет. Я бы хотела, чтобы абсолютно каждый это понял. Тогда мы объединим наши усилия, и победа наступит еще быстрее.