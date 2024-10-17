Бастрыкин заинтересовался омичкой, пьющей при пятилетнем сыне

Омичи пожаловались в комментариях в аккаунте приемной председателя Следственного Комитета России во «ВКонтакте» на жительницу Омска, которая не ухаживает за своим ребенком, а также пьет при нем алкоголь. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
По словам местных жителей, омичка регулярно пьет в присутствии ребенка, оставляет его на улице. Сам мальчик живет в условиях антисанитарии, не ходит в садик, а также имеет задержку речевого развития.
Многочисленные обращения омичей не принесли никаких результатов, однако ситуация широко освещается в соцсетях.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил начальнику СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву предоставить доклад о ходе проверку. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее мы писали, что Бастрыкин заинтересовался видео омички, рассказавшей о нарушении прав инвалидов.