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Бастрыкин заинтересовался омичкой, пьющей при пятилетнем сыне

Местные жители также пожаловались, что женщина не ухаживает за ребенком.

Источник: Комсомольская правда

Омичи пожаловались в комментариях в аккаунте приемной председателя Следственного Комитета России во «ВКонтакте» на жительницу Омска, которая не ухаживает за своим ребенком, а также пьет при нем алкоголь. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

По словам местных жителей, омичка регулярно пьет в присутствии ребенка, оставляет его на улице. Сам мальчик живет в условиях антисанитарии, не ходит в садик, а также имеет задержку речевого развития.

Многочисленные обращения омичей не принесли никаких результатов, однако ситуация широко освещается в соцсетях.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил начальнику СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву предоставить доклад о ходе проверку. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы писали, что Бастрыкин заинтересовался видео омички, рассказавшей о нарушении прав инвалидов.