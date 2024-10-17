Бастрыкин заинтересовался омичкой, пьющей при пятилетнем сыне

Омичи пожаловались в комментариях в аккаунте приемной председателя Следственного Комитета России во «ВКонтакте» на жительницу Омска, которая не ухаживает за своим ребенком, а также пьет при нем алкоголь. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.