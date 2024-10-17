10 отцов из Иркутской области наградили Почетным знаком

В преддверии Дня отца 10 мужчин из Иркутской области наградили Почетным знаком «Отцовская доблесть». Их вручил губернатор региона Игорь Кобзев. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, победителей выбирают через конкурс, а к знаку также полагается разовая выплата в 150 тысяч рублей.
— День отца в России установлен не так давно и отмечается в третье воскресенье октября. Считаю, что этот праздник напоминает всем о непреходящих человеческих ценностях, о роли отца в воспитании детей и благополучии семьи. Глава семьи — не только кормилец, он — ее опора, помощник всем членам семьи, достойный пример для подражания.
Почетный знак вручили 10 сибирякам из Боханского, Аларского, Заларинского, Братского, Нукутского, Тулунского, Иркутского и Куйтунского районов, а также Иркутска и Братска. Со следующего года его будут вручать 15 многодетным отцам.