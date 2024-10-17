10 отцов из Иркутской области наградили Почетным знаком

— День отца в России установлен не так давно и отмечается в третье воскресенье октября. Считаю, что этот праздник напоминает всем о непреходящих человеческих ценностях, о роли отца в воспитании детей и благополучии семьи. Глава семьи — не только кормилец, он — ее опора, помощник всем членам семьи, достойный пример для подражания.