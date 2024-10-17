Почти все москвичи закрывают больничные с помощью телемедицины

Заммэра Ракова отметила, что особое внимание в Москве уделяется цифровизации здравоохранения. Например, в Центре диагностики и телемедицины работают около 400 врачей-рентгенологов, которые в круглосуточном режиме описывают более 130 тыс. снимков в неделю. В этом врачам помогает ИИ, который выделяет возможные патологии и производит необходимые измерения. Рентгенологам столицы доступно более 50 ИИ-сервисов, которые выявляют признаки уже 38 различных заболеваний. На сегодняшний день с помощью этих технологий обработали уже более 13 млн исследований.