Почти все москвичи закрывают больничные с помощью телемедицины

«Цифровизация не является самоцелью, ведь наша задача состоит в глубокой трансформации всех бизнес-процессов социальной сферы. Мы стремимся сделать их максимально эффективными, современными и открытыми. Инновационные решения обретают истинное значение лишь тогда, когда гармонично вписываются в измененные бизнес-процессы и становятся понятными для горожан. Простой пример — телемедицинские технологии. Сегодня 95% больничных в Москве закрываются с помощью телемедицинских сервисов», — рассказала вице-мэр на полях Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.
Заммэра Ракова отметила, что особое внимание в Москве уделяется цифровизации здравоохранения. Например, в Центре диагностики и телемедицины работают около 400 врачей-рентгенологов, которые в круглосуточном режиме описывают более 130 тыс. снимков в неделю. В этом врачам помогает ИИ, который выделяет возможные патологии и производит необходимые измерения. Рентгенологам столицы доступно более 50 ИИ-сервисов, которые выявляют признаки уже 38 различных заболеваний. На сегодняшний день с помощью этих технологий обработали уже более 13 млн исследований.