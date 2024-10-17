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В Ботаническом саду, несмотря на осень, зацвели десятки растений

Ученые прокомментировали необычное природное явление.

Источник: Ботанический сад БФУ имени И.Канта

Ботанический сад БФУ им. И. Канта порадует посетителей необычными природными явлениями.

Этой осенью расцвели рододендроны ледебура и сихотинский, которые обычно радуют глаз зимой или ранней весной.

«В этом году растения словно перепутали времена года, и мы наблюдаем цветение тех видов, которые обычно начинают радовать нас только в феврале или начале марта. Внезапно расцвели рододендрон ледебура и рододендрон сихотинский. Повторно расцвели дрок и морозник, который начал цвести на три месяца раньше своего обычного срока. Также радуют глаз калина Килиманджаро, аконит, сон-трава и зверобой. Астра и рудбекия продолжают цвести, а вот волшебный орех, или Гамамелис Виргинский, удивил нас своим цветением на два месяца раньше», — рассказала заведующая лабораторией Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева.

флора и фауна