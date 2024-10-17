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Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы — привели в порядок больше 20 км. Яуза, одна из самых крупных столичных рек, протекает в северо-восточной и центральной части города. Ее длина — 48 км, из которых порядка 28 км расположены в границах Москвы. Исток находится в болотах на территории “Лосиного острова”, а устье — в центре города у Большого Устьинского моста», — написал мэр.

Он отметил, что в 1930-е годы значительная часть русла реки была оформлена гранитными набережными, однако на них были узкие тротуары, слабое освещение и прочее.

«Теперь же обновленные набережные Яузы вновь украшают архитектурный облик города. Комфортнее стало всем: пешеходам, автомобилистам и пассажирам городского транспорта. Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство», — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что значительно увеличилась и пропускная способность Подгорской и частично Устьинской набережных, где организовали двустороннее движение.

«Позже вдоль набережных Яузы планируем высадить порядка 650 деревьев», — добавил мэр.

Собянин Сергей