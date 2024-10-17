Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы

«Завершили основные работы по благоустройству набережных реки Яузы — привели в порядок больше 20 км. Яуза, одна из самых крупных столичных рек, протекает в северо-восточной и центральной части города. Ее длина — 48 км, из которых порядка 28 км расположены в границах Москвы. Исток находится в болотах на территории “Лосиного острова”, а устье — в центре города у Большого Устьинского моста», — написал мэр.