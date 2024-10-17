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Tyler, the Creator выпустил тизер нового проекта CHROMAKOPIA

Хип-хоп-музыкант Tyler, the Creator представил короткий видеотизер таинственного проекта под названием CHROMAKOPIA. Работа может стать седьмым лонгплеем рэпера.
Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант Tyler, the Creator представил короткий видеотизер таинственного проекта под названием CHROMAKOPIA. Работа может стать седьмым лонгплеем рэпера.

В мрачном причудливом ролике на отрывок песни St. Chroma артист марширует по безжизненной местности вместе с шеренгой людей. В финале случается взрыв, и черно-белая картинка превращается в цветную. В клипе также появляется контейнер с подписью CHROMAKOPIA.

R&B-певец Дэниэл Сизар в своих соцсетях признался, что исполнил в треке припев и «не может дождаться», когда фанаты услышат запись целиком.

Ранее стало известно, что Tyler, the Creator дебютирует в кино в фильме «Марти Суприм» Джоша Сэфди.