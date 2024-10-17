Мэр Воронежа оценил строительство дублера Московского проспекта

— К сожалению, у нас все чаще распространяется нехорошая практика внесения непредвиденных изменений в проект, когда в ходе работ обнаруживается очень много необозначенных на планшетах коммуникаций, из-за чего и общий темп строительства снижается. Еще одна нередкая проблема, с которой сталкиваемся ввиду этого — когда объект полностью готов, но процесс предоставления исполнительной документации на него растягивается, как это было в случае со связью Шишкова-Тимирязева. Обратил внимание подрядной организации на важность своевременного внесения всех изменений и подготовки документов, которые будут нужны для ввода объекта в эксплуатацию, — сказал Сергей Петрин.