Мэр Воронежа оценил строительство дублера Московского проспекта

Глава Воронежа Сергей Петрин 17 октября выехал с инспекцией и осмотрел трассировку дублера Московского проспекта в Северном микрорайоне. Там сейчас реализовываются два этапа масштабного проекта. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.
Одному этапу, это строительство отрезка дороги через Северный лес, Сергей Петрин дал оценку «очень хорошо». С середины июля 2024 года здесь был проделан большой объем работы. Решен вопрос с выносом инженерных сетей. Их переустройство ведется параллельно с подготовкой дорожного основания. Готовность объекта на данный момент — около 60%. Мэр заверил, что до конца года по участку запустят движение.
Также Сергей Петрин встретился с жителями ближайших домов. После общения с ними, рассказал, что в проект внесли изменения. На пересечении улиц Владимира Невского и 60-й Армии будет сделан кольцевой перекресток вместо классического.
— Так будет удобнее и безопаснее осуществлять въезд и выезд на магистрали с прилегающей к жилой застройке территории, — пояснил мэр.
Что касается другого этапа, а именно реконструкции улицы 60-й Армии, градоначальник выразил сомнения.
— К сожалению, у нас все чаще распространяется нехорошая практика внесения непредвиденных изменений в проект, когда в ходе работ обнаруживается очень много необозначенных на планшетах коммуникаций, из-за чего и общий темп строительства снижается. Еще одна нередкая проблема, с которой сталкиваемся ввиду этого — когда объект полностью готов, но процесс предоставления исполнительной документации на него растягивается, как это было в случае со связью Шишкова-Тимирязева. Обратил внимание подрядной организации на важность своевременного внесения всех изменений и подготовки документов, которые будут нужны для ввода объекта в эксплуатацию, — сказал Сергей Петрин.
Впрочем, основные работы на этом участке выполнены почти на 80%. Запустить движение здесь также планируют до конца 2024 года. Но требуется провести благоустройство: завершить тротуары, убрать мусор, подготовиться к восстановлению газонов, высадке деревьев
— В ближайшие дни отдельно обсудим с подрядчиком вопрос привлечения дополнительных субподрядных организаций для усиления и ускорения темпов, подытожил мэр.
Начали реализовывать и последний этап строительства дублера — улицы Свободы. Завершится он в 2025-м году. Основной упор сейчас делается на вынос инженерных сетей.