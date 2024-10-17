Клишевич: целевик должен сказать государству «спасибо» в виде отработки

Он напомнил, что абитуриенты, которые поступают по целевому набору, попадают в вузы на льготных условиях. Поэтому, в Кодекс внесли норму об обязательной отработке для целевиков. Речь о том, что они должны отработать не менее пяти лет, если организация, которая заключала договор на целевика, расформирована или по другим причинам не может принять такого выпускника на работу.