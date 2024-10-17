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Клишевич: целевик должен сказать государству «спасибо» в виде отработки

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Изменения, которые недавно внесены в Кодекс об образовании в первом чтении, касаются и целевиков, сообщил журналистам член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил, что абитуриенты, которые поступают по целевому набору, попадают в вузы на льготных условиях. Поэтому, в Кодекс внесли норму об обязательной отработке для целевиков. Речь о том, что они должны отработать не менее пяти лет, если организация, которая заключала договор на целевика, расформирована или по другим причинам не может принять такого выпускника на работу.

«Значит, во-первых, организация несет ответственность… Во-вторых, человек, который поступал на льготных условиях, должен тоже сказать “спасибо” государству в виде отработки на пять лет, как это и планировалось, когда изначально он шел по целевой подготовке».

сказал депутат.

Он подчеркнул, что здесь должен работать принцип справедливости, ведь государство потратило деньги на обучение целевика.

«Никто на даст сегодня паразитировать в нашей стране на бюджете, на тех деньгах, которые зарабатывают у нас труженики села и наша промышленность», — сказал Клишевич.

Пакет поправок в Кодекс об образовании и другие законы был не так давно принят в первом чтении Палатой представителей. Чтобы они вступили в силу, нужно еще второе чтение, одобрение Совета Республики и подпись президента.

Изменения касаются не только целевиков, но и, например, делового стиля одежды. Ранее школьникам носить деловую одежду было рекомендовано, а в новой редакции кодекса это будет прописано однозначно. Исключение — уроки труда, физкультуры и случаи, «предусмотренные санитарно-эпидемиологическими требованиями».

экономика
образование
занятость