Шесть пригородных поездов отменят в Ростовской области

29 октября 2024 года в Ростовской области отменят шесть пригородных поездов, курсирующих между Ростовом-на-Дону, поселком Орловка Кубанская, станцией Тимошевской и Краснодаром. Об этом говорится на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».
— Пригородные поезда отменяются в связи с ремонтными работами, — поясняют пассажирам.
В указанную дату нельзя будет уехать на электричках:
— № 6264/6263 вокзал Ростов-Главный — Орловка Кубанская с отправлением в 7:36 и прибытием в 8:56;
— № 6265 Орловка-Кубанская — Тимашевская (следует в составе поезда Ростов — Орловка-Кубанская — Тимашевская — Краснодар) с отправлением в 8:57 и прибытием в 10:43;
— № 6267 Тимашевская — Краснодар I (следует в составе поезда Ростов — Орловка-Кубанская — Тимашевская — Краснодар) с отправлением в 11:07 и прибытием в 12:30;
— № 6270 Краснодар I — Тимашевская (следует в составе поезда Краснодар — Тимашевская- Орловка-Кубанская — Ростов) с отправлением в 17:10 и прибытием в 18:30;
— № 6268 Тимашевская — Орловка-Кубанская (следует в составе поезда Краснодар-Тимашевская-Орловка-Кубанская-Ростов), отправлением со станции Тимашевская в 18:44 и прибытием в 20:28;
— № 6266/6265 Орловка-Кубанская — вокзал Ростов-Главный (следует в составе поезда Краснодар — Тимашевская — Орловка-Кубанская — Ростов) с отправлением в 20:29 и прибытием в 21:41.