Шесть пригородных поездов отменят в Ростовской области

29 октября 2024 года в Ростовской области отменят шесть пригородных поездов, курсирующих между Ростовом-на-Дону, поселком Орловка Кубанская, станцией Тимошевской и Краснодаром. Об этом говорится на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».