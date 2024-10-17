Белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри

Белорусский архиепископ Феодосий высказался о контроле государства за вопросами чайлдфри в интервью на «Первый информационный».
Прежде всего, почетный настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Новополоцке архиепископ Феодосий объяснил, что явление чайлдфри в обществе, вообще, является нарушением заповедей. Священнослужитель подчеркнул, что создание семьи является Божьим планом, входит в планы бытия человека.
— Сотворив Адаму и Еву, первых людей, Господь сказал: идите, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, — сказал архиепископ.
При этом священнослужитель заметил, что идеям чайлдфри можно противостоять, проводя разъяснительные работы в обществе о сути происходящего. И указал, что происходит борьба за выживание.
— И эта борьба включает в себя разные методы, формы для того, чтобы кого-то вывести из умственного, душевного, социального равновесия, — считает он.
Также архиепископ Феодосий заметил, что если государство и церковь отстранится от вопросов ЛГБТ*, однополых браков, абортов, чайлдфри, то разрушительные процессы начнут проникать дальше и принесут много вреда обществу. Поэтому священник поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри.
— Обязательно надо вмешиваться в эти дела путем законодательных актов, профилактики, разъяснений. Контроль государства необходим для этого, — заключил он.
ЛГБТ* *Признано экстремистским и запрещено в РФ.
Еще белорусский архиепископ Феодосий высказался о квадроберах.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорускам стать стеной на пути идей чайлдфри и извращений. Кроме того, президент заявлял, что западная мода на чайлдфри в Беларуси должна быть вне закона.