Белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри

Также архиепископ Феодосий заметил, что если государство и церковь отстранится от вопросов ЛГБТ*, однополых браков, абортов, чайлдфри, то разрушительные процессы начнут проникать дальше и принесут много вреда обществу. Поэтому священник поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри.