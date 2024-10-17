В Калининграде назвали план по осеннему призыву в армию

Осенью 2024 года в Калининграде поставлена цель призвать на срочную службу порядка 400 человек. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил первый заместитель главы администрации города Алексей Асмыкович.
Все призывники будут проходить службу внутри региона. Направлять за пределы области молодых людей не планируют, заверил чиновник.
«В весеннем призыве исполнили план в полном объёме — более пятисот человек были отправлены в войсковые части на территории Калининградской области. Планируем успешно выполнить и осенний план».
В Калининграде назначили нового и. о. военкома.