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В Калининграде назвали план по осеннему призыву в армию

Весной в ряды вооружённых сил привлекли 500 молодых людей.

Источник: РИА "Новости"

Осенью 2024 года в Калининграде поставлена цель призвать на срочную службу порядка 400 человек. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил первый заместитель главы администрации города Алексей Асмыкович.

Все призывники будут проходить службу внутри региона. Направлять за пределы области молодых людей не планируют, заверил чиновник.

«В весеннем призыве исполнили план в полном объёме — более пятисот человек были отправлены в войсковые части на территории Калининградской области. Планируем успешно выполнить и осенний план».

сказал Асмыкович

В Калининграде назначили нового и. о. военкома.