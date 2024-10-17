Минздрав запретил продавать в Беларуси 17 видов «омываек»

Запрет предусмотрен соответствующим постановлением замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача.
Это связано с тем, что в данных жидкостях превышено содержание метанола.
Так, в осенне-зимний период 2024/2025 года в Беларуси запрещены ввоз и обращение жидкостей:
- NORTH WAY −30, ICE CLEAN −30 (ООО «Оптима»).
- АRCTICA −30 (ООО «ЭкоХим»).
- GLEID UNLIMITED −30 (ООО «Комторг»).
- ALPINA −30 (ООО «Транстех»).
- ARCTIC PANTHER −30 (ООО «Ривьера»).
- CRYSTAL CLEAR −30 (ООО «Экокемика-ВЛ»).
- ANTIFROST −30, ANTI ICE −30 (ООО «АВАНГАРД»).
- NORD WATER −30, WINTER DRIVE −30, STOP ICE −30, SNOW TRACK −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
- NORD −30 (ООО «Гелена Химавто»).
- GLEID ULTRA EFFECT — 30 (ООО «Детальавто»).
- ARCTIC FROST −30 (ООО «Авалон»),
- CLEAR VIEW −30 (ООО «Граль»).
В Минздраве призвали автомобилистов учитывать эту информацию при приобретении стеклоомывающих жидкостей для своих авто.
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