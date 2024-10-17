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Минздрав запретил продавать в Беларуси 17 видов «омываек»

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси запретило продажу в республике 17 видов стеклоомывающей жидкости, произведенной в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik.by

Запрет предусмотрен соответствующим постановлением замминистра здравоохранения — главного государственного санитарного врача.

Это связано с тем, что в данных жидкостях превышено содержание метанола.

Так, в осенне-зимний период 2024/2025 года в Беларуси запрещены ввоз и обращение жидкостей:

  • NORTH WAY −30, ICE CLEAN −30 (ООО «Оптима»).
  • АRCTICA −30 (ООО «ЭкоХим»).
  • GLEID UNLIMITED −30 (ООО «Комторг»).
  • ALPINA −30 (ООО «Транстех»).
  • ARCTIC PANTHER −30 (ООО «Ривьера»).
  • CRYSTAL CLEAR −30 (ООО «Экокемика-ВЛ»).
  • ANTIFROST −30, ANTI ICE −30 (ООО «АВАНГАРД»).
  • NORD WATER −30, WINTER DRIVE −30, STOP ICE −30, SNOW TRACK −30 (ООО «ТЕХ-ЛАЙН»).
  • NORD −30 (ООО «Гелена Химавто»).
  • GLEID ULTRA EFFECT — 30 (ООО «Детальавто»).
  • ARCTIC FROST −30 (ООО «Авалон»),
  • CLEAR VIEW −30 (ООО «Граль»).

В Минздраве призвали автомобилистов учитывать эту информацию при приобретении стеклоомывающих жидкостей для своих авто.

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